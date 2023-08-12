Трампу запретили оглашать некоторую информацию по делу о штурме Капитолия

NYT: Трампу запретили обнародовать некоторые детали по делу о штурме Капитолия

Судья Федерального суда округа Колумбия запретила бывшему президенту США Дональду Трампу оглашать некоторую информацию по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает газета The New York Times.

Судья Таня Чаткэн также предостерегла политика от попыток запугать свидетелей или настроить потенциальных присяжных в пользу себя, указали журналисты.

В суде ранее прошло слушание, на нем рассматривались рамки охранного ордера в отношении обнаруженных доказательств по делу о попытке Трампа отменить результаты выборов президента 2020 года. Судья Федерального суда округа Колумбия в итоге ограничила только обнародование конфиденциальной информации. Чаткэн потребовала от политика «проявлять особую осторожность в публичных заявлениях».

Штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.

Ранее американские юристы выяснили, что по Конституции кандидат на пост главы США Дональд Трамп не может выдвигаться на новый срок. По мнению профессоров права Уильяма Бауда и Майкла Стоукса Полсена из Чикагского университета и Университета Сент-Томаса, лицо, пытавшееся организовать бунт, не может выдвигаться в президенты заново.