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03:56, 12 августа 2023Мир

Трампу запретили оглашать некоторую информацию по делу о штурме Капитолия

NYT: Трампу запретили обнародовать некоторые детали по делу о штурме Капитолия
Дональд Трамп

Дональд Трамп. Фото: White House / via Globallookpress.com

Судья Федерального суда округа Колумбия запретила бывшему президенту США Дональду Трампу оглашать некоторую информацию по делу о штурме Капитолия. Об этом сообщает газета The New York Times.

Судья Таня Чаткэн также предостерегла политика от попыток запугать свидетелей или настроить потенциальных присяжных в пользу себя, указали журналисты.

В суде ранее прошло слушание, на нем рассматривались рамки охранного ордера в отношении обнаруженных доказательств по делу о попытке Трампа отменить результаты выборов президента 2020 года. Судья Федерального суда округа Колумбия в итоге ограничила только обнародование конфиденциальной информации. Чаткэн потребовала от политика «проявлять особую осторожность в публичных заявлениях».

Штурм Капитолия состоялся 6 января 2021 года в ходе митинга сторонников Дональда Трампа, не признавших итоги ноябрьского голосования, по результатам которого следующим главой государства избрали демократа Джо Байдена. Протесты привели к масштабным столкновениям с полицией.

Ранее американские юристы выяснили, что по Конституции кандидат на пост главы США Дональд Трамп не может выдвигаться на новый срок. По мнению профессоров права Уильяма Бауда и Майкла Стоукса Полсена из Чикагского университета и Университета Сент-Томаса, лицо, пытавшееся организовать бунт, не может выдвигаться в президенты заново.

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    Марина Совина
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