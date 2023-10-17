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08:04, 17 октября 2023Мир

Штаб Байдена зарегистрировался в соцсети Трампа со словами «будет смешно»

Штаб Байдена появился в соцсети Трампа Truth Social со словами «будет смешно»

Фото: Dado Ruvic / Illustration / Reuters

Штаб предвыборной кампании президента США Джо Байдена зарегистрировался в социальной сети Truth Social, принадлежащей бывшему американскому лидеру Дональду Трампу, со словами «будет очень смешно». Об этом сообщила пресс-служба штаба в соцсети X.

«Следуйте за нами туда за правдой и опровержениями, или как там они это называют», — говорится в сообщении. На платформе Трампа штаб приветствовал новообращенных.

Представитель избирательного штаба Байдена Кевин Муноз высказал мнение, что в соцсети Трампа очень мало правды. «Но теперь по крайней мере там будет немного повеселее», — заявил он, его слова передает The New York Times.

Весной Байден официально объявил о выдвижении своей кандидатуры на участие в выборах президента США в 2024 году. В своем видеообразениин он отметил, что «его работа — защищать американскую демократию».

Наиболее вероятным оппонентом Байдена остается Дональд Трамп. Несмотря на судебные преследования, Верховный суд США не запретил Трампу участвовать в выборах как «мятежнику».

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    Марина Совина
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