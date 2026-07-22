Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Новости спорта
ВсеЧМ 2026СтавкиФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоспортЗОЖ и фитнесОлимпиада
07:17, 22 июля 2026Спорт

Футболисты сборной Испании получили необычные призы за победу на ЧМ-2026

Футболисты сборной Испании Фабиан Руис и Гави получили 153 кг томатов за победу на ЧМ-2026
Владислав Уткин
Владислав Уткин

Фото: x.com/FIFAWorldCup

Футболисты сборной Испании Фабиан Руис и Гави получили необычные призы за победу на ЧМ-2026. Об этом сообщает Andalucia Informacion.

Игроки получили на двоих 153 килограмма томатов. Гави получил 68,5 килограмма овощей, а Руис — 84,5 кг, соответственно собственному весу. Оба игрока родом из андалусского города Лос-Паласьос-и-Вильяфранка, известного тем, что там выращивают томаты. Подобные награждения являются местной традицией.

Сборная Испании выиграла ЧМ-2026. В финальном матче она одолела команду Аргентины со счетом 1:0, единственный гол на 106-й минуте забил Ферран Торрес.

Испанцы во второй раз в истории стали чемпионами мира. Впервые это произошло в 2010 году.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить

    Последние новости

    «Армавир пережил одну из самых масштабных атак». Территория нефтебазы загорелась на площади 800 квадратных метров
    В Британии представили антидроновую ракету
    Стала известна судьба пропавшей миллионерши. 45 лет назад она оставила загадочную записку, а ее любовник пустился в бега
    Недовольство ограничениями в интернете спровоцировали россиянина к серьезному преступлению
    Тревел-блогер описал завтрак в Японии фразой «едят не для того, чтобы было вкусно»
    Ставший миллиардером победитель лотереи раскрыл свои планы на жизнь
    Названа страна Евросоюза с самым большим госдолгом
    Украине предрекли хаос на фронте из-за решений Зеленского
    Футболисты сборной Испании получили необычные призы за победу на ЧМ-2026
    Самая сексуальная женщина в мире в прозрачном наряде пришла на вечеринку Джастина Бибера
    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok