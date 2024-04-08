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16:21, 8 апреля 2024Мир

Трамп изменил мнение по одной из ключевых позиций на выборах

Politico: Трамп изменил позицию по абортам в США

Фото: Rebecca Cook / Reuters

Экс-президент США Дональд Трамп несколько изменил свою позицию по абортам, предложив отказаться от их запрета на территории всей страны, отдав это решение на рассмотрение каждому штату отдельно. Об этом сообщает газета Politico.

«Штаты будут определять путем голосования или законодательства, или, возможно, и того, и другого, и все, что они решат, должно быть законом страны. Во многих штатах все будет по-разному: разное количество недель, или некоторые будут более консервативными, чем другие. В конце концов, все зависит от воли народа», — отметил бывший американский лидер.

С соответствующей реакцией он отреагировал на решение Верховного суда об отмене решения «Роу против Уэйда» в 2022 году, по которому штатам было предоставлено право принимать решение о запрете абортов. Трамп также намекнул, что излишне агрессивная позиция республиканцев вплоть до полного их запрета привела к неубедительной победе на промежуточных выборах в Конгресс два года назад.

Ранее советник Трампа Джейсон Миллер назвал фейковой информацию о наличии у кандидата в президенты плана по окончанию конфликта на Украине путем давления на Киев. Он также указал, что Трамп единственный, кто говорит об урегулировании боевых действий, а не об их продолжении.

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