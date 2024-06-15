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18:21, 15 июня 2024Мир

Стали известны условия дебатов Трампа и Байдена

CNN: Байден и Трамп будут вести дебаты с трибун, лишние микрофоны выключат

Фото: Morry Gash / Pool / AP

Кандидаты в президенты США Джо Байден и Дональд Трамп проведут дебаты 27 июня с трибун, при этом лишние микрофоны остальных присутствующих будут выключены. Об этом сообщает CNN.

Уточняется, что места кандидатов определят с помощью подбрасывания монеты. Также стало известно еще одно условие: участникам запретят приносить с собой заранее заготовленные тексты. При этом каждый получит ручку, бумагу и бутылку с водой.

Всего на дебаты уйдет 90 минут с двумя перерывами на рекламу. В это время кандидаты не смогут разговаривать с помощниками.

Ранее стало известно, что на предстоящих выборах в США действующего главу государства Джо Байдена и бывшего президента Дональда Трампа не поддержали бы четверть американских избирателей. Опрос выявил, что три процента американцев относятся благосклонно сразу к двум потенциальным кандидатам, 34 — только к Байдену и 36 — к Трампу.

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      Марк Успенский
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