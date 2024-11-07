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08:00, 7 ноября 2024Мир

В США рассказали о подготовке командой Трампа новой сделки для Украины

WSJ: команда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта
Маргарита Пименова
Маргарита Пименова (Ночной линейный редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

Неназванный член команды Трампа подчеркнул, что США не посылают «американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине», и предложил заняться этим французам, полякам, англичанам и немцам.

Представитель команды республиканца при этом отметил, что Штаты готовы предоставлять обучение военнослужащим и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях будет лежать на Европе.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве назвали подобный план слишком оптимистичным и невыполнимым.

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