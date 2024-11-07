В США рассказали о подготовке командой Трампа новой сделки для Украины

WSJ: команда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта

Команда победившего на выборах президента США Дональда Трампа обсуждает новый план окончания украинского конфликта. Об этом пишет газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что переходная администрация Трампа планирует «заморозить текущую линию фронта», создать вдоль нее демилитаризованную зону, в то же время снабжая Киев оружием, если Украина откажется вступать в Североатлантический альянс на 20 лет. При этом источники газеты не ответили на вопрос о том, кто будет обеспечивать безопасность зоны.

Неназванный член команды Трампа подчеркнул, что США не посылают «американских мужчин и женщин поддерживать мир на Украине», и предложил заняться этим французам, полякам, англичанам и немцам.

Представитель команды республиканца при этом отметил, что Штаты готовы предоставлять обучение военнослужащим и иные формы поддержки, однако основное участие в миротворческих операциях будет лежать на Европе.

Дональд Трамп неоднократно заявлял о готовности остановить конфликт на Украине в течение 24 часов. И в Москве, и в Киеве назвали подобный план слишком оптимистичным и невыполнимым.