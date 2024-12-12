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16:15, 12 декабря 2024Мир

Трамп раскрыл план по Украине

Трамп заявил о намерении прийти к мирному соглашению на Украине
Дарья Устьянцева (редактор отдела «Мир»)

Фото: Aaron Chown / Pool / Reuters

Избранный президент США Дональд Трамп заявил о своем намерении прийти к мирному соглашению по конфликту на Украине. Об этом новый глава Белого дома заявил в интервью журналу Time.

«Я хочу прийти к мирному соглашению [по Украине], и единственный способ сделать это — не сдаваться», — отметил республиканец.

Также Трампу задали вопрос, откажется ли от военной помощи Украине, и он ответил, что будет использовать поддержку Вашингтоном Киева «в качестве рычага давления» на Москву на возможных переговорах по урегулированию конфликта.

Ранее Трамп раскритиковал разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить американскими дальнобойными ракетами по территории России. По словам политика, таким образом Вашингтон просто обостряет российско-украинский конфликт и делает его еще хуже.

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