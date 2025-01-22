В США раскрыли возможное предложение по конфликту на Украине

США могут предложить России перемирие на Украине по корейскому сценарию, однако это не будет соответствовать интересам Москвы. Об этом написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times (AT).
Соглашение 1953 года, которое положило конец Корейской войне, предполагало приостановку открытых боевых действий, вывод всех военных сил и техники из зоны шириной четыре тысячи метров, создание демилитаризованной буферной зоны, запрет сторонам конфликта входить в воздушные, наземные или морские районы, находящиеся под контролем другой стороны, а также освобождение и репатриацию военнопленных.
«Военные цели России, как мы их понимаем, включают не только признание аннексированных территорий, но и демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — отмечается в материале.
Брайен подчеркнул, что такое перемирие может быть лишь временным решением. По его мнению, Россия хочет всеобъемлющего соглашения с США и НАТО.
Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москве нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир, который будет обеспечен надежными гарантиями безопасности.