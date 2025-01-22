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10:00, 22 января 2025Мир

В США раскрыли возможное предложение по конфликту на Украине

AT: США могут предложить России перемирие на Украине по корейскому сценарию
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Reuters

США могут предложить России перемирие на Украине по корейскому сценарию, однако это не будет соответствовать интересам Москвы. Об этом написал бывший помощник заместителя главы Пентагона Стивен Брайен в статье для Asia Times (AT).

Соглашение 1953 года, которое положило конец Корейской войне, предполагало приостановку открытых боевых действий, вывод всех военных сил и техники из зоны шириной четыре тысячи метров, создание демилитаризованной буферной зоны, запрет сторонам конфликта входить в воздушные, наземные или морские районы, находящиеся под контролем другой стороны, а также освобождение и репатриацию военнопленных.

«Военные цели России, как мы их понимаем, включают не только признание аннексированных территорий, но и демилитаризацию Украины и соглашение о том, что Украина не станет членом НАТО. Включает ли это гарантии безопасности с основными странами НАТО, неясно. Трудно представить, как можно заключить соглашение о перемирии без решения этих вопросов», — отмечается в материале.

Брайен подчеркнул, что такое перемирие может быть лишь временным решением. По его мнению, Россия хочет всеобъемлющего соглашения с США и НАТО.

Ранее российский президент Владимир Путин заявил, что Москве нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир, который будет обеспечен надежными гарантиями безопасности.

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