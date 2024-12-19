Путин ответил на вопрос о заморозке конфликта на Украине

Путин: России нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир

России нужно не перемирие на Украине, а прочный и долгосрочный мир. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе прямой линии, совмещенной с ежегодной пресс-конференцией, передает корреспондент «Ленты.ру».

«Нам нужен мир — долгосрочный, прочный, обеспеченный надежными гарантиями безопасности», — подчеркнул российский лидер.

Путин ответил на вопрос о возможной заморозке конфликта на Украине по текущей линии боевого соприкосновения. Президент России указал на истощение Вооруженных сил Украины и подчеркнул, что длительное перемирие даст Киеву возможность восстановить потенциал для возобновления боевых действий.

Ранее Путин назвал условие для начала переговоров с Владимиром Зеленским. Глава государства отметил, что итоговый документ должен быть подписан только с легитимной украинской властью.