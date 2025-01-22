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10:57, 22 января 2025Мир

В России ответили на сообщения о приказе Трампа закончить конфликт на Украине за 100 дней

Сенатор Климов призвал США научиться вести себя цивилизованно в отношениях с РФ
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Carlos Barria / Reuters

США стоит научиться вести себя цивилизованно на международной арене, в том числе в отношениях с Россией, заявил зампред комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов. Таким образом сенатор в разговоре с «Лентой.ру» ответил на сообщения СМИ о приказе президента США Дональда Трампа закончиться конфликт на Украине за 100 дней.

Ранее газета The Wall Street Journal (WSJ) со ссылкой на источники сообщила, что Трамп поручил своему спецпредставителю по Украине Киту Келлогу урегулировать украинский конфликт за 100 дней.

«Вашингтону пора понять, что в мире существуют разные страны, но только некоторые из них, например, Китай и тем более Россия способны проводить абсолютно самостоятельную, суверенную политику. (...) Если США не начнут вести себя так, как подобает цивилизованным странам, у них мало что получится», — отметил Климов.

100 дней происходит из американской традиции за 100 дней показывать чудеса американскими президентами народу: к нам эта традиция не имеет никакого отношения. Позиция России была внятно и конкретно изложена (...) президентом [России Владимиром] Путиным

Андрей Климовзампред комитета Совфеда по международным делам

Кроме того, сенатор заметил, что США стоит «научиться действовать цивилизованно» и «соблюдать суверенное равенство государств с учетом интересов друг друга». Собеседник «Ленты.ру» подчеркнул, что любые международные соглашения должны основываться на балансе интересов всех участвующих сторон.

До этого Трамп заявлял, что Россию ждут большие проблемы, если она откажется от сделки по урегулированию конфликта на Украине. При этом Трамп подчеркнул, что планирует встретиться с российским лидером Путиным «после организации их переговоров» по урегулированию украинского конфликта как можно быстрее.

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