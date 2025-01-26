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05:16, 26 января 2025Мир

Трамп снова выразил надежду поговорить с Путиным

Трамп снова выразил надежду вскоре поговорить с Путиным
Марина Совина
Марина Совина (Редактор отдела оперативной информации)
Владимир Путин и Дональд Трамп

Владимир Путин и Дональд Трамп. Фото: Reuters

Президент США Дональд Трамп вновь заявил, что рассчитывает вскоре поговорить с главой российского государства Владимиром Путиным. Его слова приводит ТАСС со ссылкой на пресс-пул Белого дома.

Трамп снова выразил надежду вскоре побеседовать с Путиным. «Он хочет поговорить, и мы скоро поговорим», — отметил американский лидер.

Ранее Трамп заявил, что планирует встретиться с Путиным, как только начнутся переговоры. По его словам, разговор с российским лидером может произойти уже очень скоро.

Церемония инаугурации Дональда Трампа прошла 20 января. Впервые за 40 лет она состоялась внутри здания Капитолия.

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