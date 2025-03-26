Лавров сообщил о подготовке к визиту западного лидера в Москву

Лавров: Россия готовится к визиту президента Кубы Диас-Канеля Бермудеса

Россия готовится к визиту президента Кубы Диас-Канеля Бермудеса в Москву 9 мая по случаю празднования 80-летия Победы. Об этом сообщил министр иностранных дел России Сергей Лавров, его заявление опубликовано на сайте Министерства иностранных дел (МИД) России.

«Активно готовимся к визиту президента Республики Куба товарища Мигеля Диас-Канеля. Ценим, что он принял приглашение президента России Владимира Путина принять участие в торжествах по случаю 80-летия Великой Победы», — отметил глава МИД.

По словам Лаврова, визит лидера западного государства также совпадает с 65-летием установления двусторонних дипломатических отношений между Россией и Кубой. Глава МИД по этому случаю выразил надежду на то, что российско-кубинские контакты приведут к договоренности по углублению стратегического партнерства во всех областях и по продвижению координации на международной арене.

Ранее стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы.