Президент Палестины присоединится к празднованию 80-летия Победы в Москве

Посол Палестины в России Нофаль: Аббас посетит Москву на празднование Дня Победы

Президент Палестины Махмуд Аббас приедет в Москву 9 мая для участия в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию Победы. Об этом заявил палестинский посол в России Абдельхафиз Нофаль, передает РИА Новости.

«Президент Аббас будет 9 мая. Он приедет. Мы послали официальное письмо в Кремль, что президент Аббас будет участвовать в мероприятиях», — сказал дипломат.

24 марта исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви сообщил, что Израиль будет представлен на параде Победы в Москве и никогда не откажется от празднования 9 Мая.