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15:34, 24 марта 2025Мир

Еще одна страна заявила об участии в праздновании 9 Мая в Москве

Бен Цви: Израиль будет представлен на параде Победы в Москве
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Сергей Бобылев / РИА Новости

Израиль будет представлен на параде Победы в Москве и никогда не откажется от празднования 9 Мая. Об этом в интервью ТАСС заявил исполняющий обязанности посла Израиля в Москве Александр Бен Цви.

«Насколько я знаю, посол Израиля [Симона Гальперин] будет стопроцентно участвовать», — сказал дипломат.

Бен Цви также обратил внимание, что Израиль — единственная страна, не входящая в СНГ, где проводится парад ветеранов и «Бессмертный полк».

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян подтвердил, что будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве. Также на параде Победы будет присутствовать президент Сербии Александр Вучич, и в тот же день он проведет переговоры с российским лидером Владимиром Путиным.

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