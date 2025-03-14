Стало известно имя еще одного зарубежного гостя на параде Победы в Москве

Пашинян подтвердил визит на парад Победы в Москве

В Кремле заявили о визите премьер-министра Армении Никола Пашиняна на парад Победы в Москве. Об этом говорится в сообщении пресс-службы президента России Владимира Путина, с которым армянский лидер накануне провел телефонный звонок.

«Премьер-министр Армении подтвердил, что принимает приглашение президента России и будет участвовать в юбилейных торжествах 9 мая в Москве по случаю 80-летия Победы в Великой Отечественной войне», — заявили в пресс-службе.

Сообщается также, что стороны обсудили дальнейшее развитие отношений между Россией и Арменией.

Накануне Никол Пашинян и Владимир Путин провели телефонный звонок. Премьер-министр Армении проинформировал российского коллегу о завершении переговоров Еревана и Баку по согласованию текста мирного соглашения и установлению дипломатических отношений между Арменией и Азербайджаном. Стороны добились этого в формате без посредников.

