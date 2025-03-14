Пашинян рассказал Путину о мирном соглашении с Азербайджаном

Премьер Армении Пашинян по телефону рассказал Путину о мирном соглашении с Баку

Премьер-министр Армении Никол Пашинян поговорил по телефону с президентом России Владимиром Путиным и рассказал ему о согласованном проекте мирного соглашения с Азербайджаном. Об этом сообщает пресс-служба главы правительства.

«Премьер-министр Никол Пашинян провел телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным», — говорится в тексте сообщения.

Отмечается, что армянский премьер проинформировал российского лидера о завершении переговоров Еревана и Баку по согласованию текста мирного соглашения, а также о готовности проекта «Договора об установлении мира и межгосударственных отношений между Арменией и Азербайджаном».

О согласовании проекта мирного соглашения между странами 13 марта рассказал глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов. Он отметил, что следующим шагом со стороны Еревана, который ожидает Баку, является внесение поправок в конституцию Армении.