Азербайджан и Армения согласовали окончательный текст мирного соглашения

Глава МИД Азербайджана Байрамов: Баку и Ереван согласовали текст соглашения

Баку и Ереван по итогам переговоров согласовали окончательный текст мирного соглашения. Об этом заявил глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов, сообщает издание Report.

«Следующее, чего ожидает Азербайджан от Еревана, — внесение поправок в конституцию Армении», — приводятся в публикации слова дипломата.

Отмечается, что на переговорах Армения согласилась принять два последних пункта, на которых настаивали в Баку.

Ранее стало известно, что премьер-министр Армении Никол Пашинян готов вынести на референдум проект об изменении Конституции республики. По информации прессы, глава правительства предложит убрать ссылку на декларацию независимости Армении в преамбуле Конституции, где упоминается упраздненная Нагорно-Карабахская республика.