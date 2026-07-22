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18:27, 22 июля 2026 (обновлено: 18:40, 22 июля 2026)Бывший СССР

Зеленский отправится в командировку в США

Железняк: Президент Украины Зеленский отправится с командой в США
Екатерина Грищенко (старший редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Alina Smutko / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский отправится в США в командировку. Об этом со ссылкой на источники заявил депутат Верховной Рады Ярослав Железняк в Telegram.

«На этой неделе президент и его команда отправятся в командировку в США. Там запланирована встреча по "мирному треку", а также похороны Линси Грэма (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга). По результатам переговоров, возможно (пока, насколько я понимаю, нет подтверждения), состоится встреча с президентом США [Дональдом Трампом]», — написал парламентарий.

Железняк отметил, что представители Киева вылетят в США уже в ближайшие дни, а похороны Грэма пройдут только 28 июля. Таким образом, Зеленский будет отсутствовать на Украине около недели.

Ранее стало известно, что США отказались передавать Украине военную помощь на 400 миллионов долларов. Об этом заявил американский сенатор Дик Дурбин.

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