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18:36, 22 июля 2026 (обновлено: 18:44, 22 июля 2026)Экономика

Испанские банки начали бороться с доминированием Visa и Mastercard

Bloomberg: Испанские банки создали альтернативу Visa и Mastercard
Дмитрий Воронин

Фото: olgsera / Shutterstock / Fotodom

Три десятка испанских банков, объединенные в консорциум Bizum, начали бороться с доминированием американских платежных систем Visa и Mastercard, запустив сервис, позволяющий клиентам оплачивать покупки напрямую через мобильный телефон. Об этом сообщает Bloomberg.

Отмечается, что продукт под названием Bizum Pay включает в себя приложение с цифровым кошельком, обеспечивающее возможность мгновенных переводов. Ранее система поддерживала только транзакции между физлицами, объем которых в прошлом году достиг 67,8 миллиарда евро, а теперь к ней подключат и платежи в пользу продавцов, в которых будут задействованы банки, обеспечивающие работу как минимум 60 процентов испанских платежных терминалов.

«В условиях доминирования неевропейских провайдеров растет интерес к альтернативным решениям, обеспечивающим стратегическую автономию», — прокомментировал заместитель управляющего директора по международному развитию Bizum Фернандо Родригес.

Ранее стало известно, что реализация крупнейшего в Испании проекта с китайскими промышленными инвестициями потребует завоза рабочей силы из КНР. Экспатов в неизвестном пока количестве планируется привлечь для возведения завода по производству аккумуляторов стоимостью 4,7 миллиарда долларов.

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