Китайские рабочие приедут строить важный для европейского автопрома завод

Bloomberg: Испания пригласит китайских рабочих на строительство совместного с КНР завода

Реализация крупнейшего в Испании проекта с китайскими промышленными инвестициями потребует завоза рабочей силы из КНР. Об этом со ссылкой на еще не опубликованный документ, с которым ознакомились журналисты, пишет Bloomberg.

В нем, в частности, говорится, что строительство важного объекта обеспечит работой несколько тысяч человек, но не уточняется, какая часть персонала приедет из Китая.

Экспатов планируется привлечь для возведения завода по производству аккумуляторов стоимостью 4,7 миллиарда долларов, о котором в 2024 году договорились автопроизводитель Stellantis NV и китайская CATL — крупнейший в мире производитель аккумуляторных батарей для электромобилей.

Испанию называют одним из главных в Европе сторонников сотрудничества с Китаем. По словам журналистов, Мадрид пытается убедить Брюссель в существовании «третьего пути» между протекционизмом и полной открытостью для КНР. В то время как евробюрократы усиливают контроль над китайскими инвестициями, фокусируясь на сокращении торгового дисбаланса, Испания настаивает на том, что участие китайских компаний необходимо для перехода автопрома на электромобили — при условии, что эти инвестиции обеспечат создание рабочих мест, привлечение местных поставщиков и внедрение технологий, говорится в публикации.

Как стало известно 9 июля, Еврокомиссия ввела антидемпинговые пошлины на импорт шин для легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов из Китая в размере от 4,3 до 45,3 процента, указав, что импорт указанного вида продукции из КНР якобы осуществлялся по демпинговым ценам, нанося вред европейской промышленности.