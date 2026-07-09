Европа ввела пошлины против китайских шин

ЕК ввела пошлины против китайских шин в размере от 4,3 % до 45,3 %

Европейская комиссия (ЕК) объявила о введении антидемпинговых пошлин на импорт шин для легковых автомобилей, легких грузовиков и автобусов из Китая в размере от 4,3 до 45,3 процента. Об этом говорится в заявлении брюссельских чиновников.

Введение мер они связали с тем, что по итогам расследования выяснилось, что импорт указанного вида продукции из КНР якобы осуществлялся по демпинговым ценам. «Это наносит ущерб шинной промышленности ЕС, в которой занято более 80 тысяч человек в 14 странах Евросоюза», — подчеркнули в ЕК.

Расследование на основании поступивших жалоб на «несправедливые цены» было начато в мае 2025 года и, как и планировалось, продлилось около 14 месяцев.

В Еврокомиссии, говоря о принятом решении, напомнили, что в 2024 году рынок шин ЕС превысил 18 миллиардов евро, из которых примерно 2,5 миллиарда пришлось на поставки из КНР, при том, что доля китайских производителей составила около 28 процентов всего рынка (93 миллиона из 330 миллионов единиц).

В Евросоюзе последовательного критикуют ситуацию в торговле с Пекином, связанную со значительным торговым дефицитом на фоне более низкой конкурентоспособности местных предприятий, объясняемой еврочиновниками господдержкой китайских компаний. Попытки пересмотреть торгово-экономические отношения сторон, как считается, буксуют из-за отсутствия политической воли для проведения реальных преобразований или вступления в открытое противостояние, в том числе из-за сомнений представителей некоторых стран в готовности союза к решительным действиям.