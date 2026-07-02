Пробуксовку переговоров о торговле с Китаем связали с отсутствием политической воли в ЕС

Bloomberg: Отсутствие политической воли мешает ЕС добиться успеха в переговорах с Китаем

Попытки Евросоюза пересмотреть торгово-экономические отношения с Китаем забуксовали в связи с отсутствием политической воли для проведения реальных преобразований или вступления в открытое противостояние, в том числе из-за сомнений представителей некоторых стран в готовности союза к решительным действиям. Об этом со ссылкой на собственные источники в Брюсселе пишет Bloomberg.

Претензии ЕС касаются роста торгового дефицита с Пекином, превысившего 410 миллиардов долларов на фоне более низкой конкурентоспособности местных предприятий, объясняемой еврочиновниками господдержкой китайских компаний.

По словам собеседников агентства, Китай пока неохотно соглашается обсуждать ограничение объемов своего экспорта, предпочитая вместо этого содействовать росту поставок из ЕС, но в Брюсселе хотели бы решить оба вопроса. В КНР же рассчитывают на соблюдение принципа взаимности и то, что ему ответят встречными мерами на любые предпринятые уступки, ЕС предложил создать «белые списки» надежных компаний, которым не пришлось бы повторно подавать заявки на поставку критически важных товаров, и призывает партнера по переговорам ослабить ограничения на доступ к рынку.

Как пишут авторы публикации, в июне некоторые европейские лидеры настаивали на том, чтобы незамедлительно поручить Еврокомиссии разработать и внедрить новые инструменты противодействия Пекину, в то время как другие предпочли выжидательную позицию, выступая за продолжение диалога, а третьи и вовсе придерживались тезиса о том, что «битва уже проиграна», и ЕС следует сосредоточиться на смягчении последствий, учитывая глубокую зависимость от Китая в стратегически важных отраслях.

По словам одного из высокопоставленных чиновников, у Евросоюза есть возможность действовать жестко, в том числе при помощи так называемого инструмента противодействия принуждению (anti-coercion instrument), но при этом «недостаточное число стран-членов готово принять на себя неизбежные издержки, которые повлекут ответные меры со стороны Китая», сохраняющего контроль над поставками минералов и чипов для европейских оборонки и автопрома.

В результате, несмотря на то что товарооборот ЕС с Китаем вырос за пять месяцев 2026 года на 13,9 процента, отношения между Брюсселем и Пекином накалены так сильно, что риск начала полноценной торговой войны аналитики называют вполне реальным.