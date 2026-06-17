Евросоюзу предсказали торговую войну со страной БРИКС

ET: Отношения КНР и ЕС накалились настолько, что могут перерасти в торговую войну

Отношения между Европейским союзом и Китаем накалились так сильно, что возник очень серьезный риск начала полноценной торговой войны. Об этом заявил профессор китайско-европейской международной бизнес-школы (CEIBS) в Шанхае Сюй Динбо. Его процитировало издание Economic Times (ET).

Отчасти с ним согласилась специалист по торговой геополитике из Института Жака Делора Эльвир Фабри. Она заявила, что сегодня европейцам крайне важно продемонстрировать свою решимость.

Главной причиной предполагаемого противостояния является растущий торговый дефицит в торговле ЕС с Китаем. Это вынуждает Брюссель принимать защитные меры, которые бьют по очень многим китайским товарам: от электромобилей до платформ электронной коммерции. По данным Евростата, в апреле дефицит составил 31,9 миллиарда евро. Комментируя статистику, еврокомиссар по вопросам энергетики и торговли Марош Шефчович заявил, что торговые отношения с Китаем достигли точки, требующей перезагрузки.

В 2026 году отношения между Европейским союзом и Китаем ухудшились еще сильнее, так как Брюссель начал укреплять законодательный арсенал, нацеленный на противодействие Китаю. Власти Евросоюза опасаются, что доминирование китайских компаний в определенных секторах, особенно в производстве электромобилей, химической промышленности и зеленых технологиях, может подорвать европейскую промышленность. Кроме того, блок также требует расширения доступа на китайский рынок, утверждая, что Пекин не предоставляет европейским фирмам взаимных свобод.

Китай может ответить на действия Брюсселя антидемпинговыми расследованиями, регулирующим контролем, ограничениями в отдельных секторах или давлением на политически чувствительные европейские товары. В свое время КНР уже вводила антидемпинговые пошлины на европейский коньяк и вела расследования в отношении свинины и молочных продуктов из ЕС. Кроме того, в ЕС опасаются, что Китай может ограничить экспорт редкоземельных элементов, необходимых для высокотехнологичных отраслей.

Экономисты полагают, что от эскалации не выиграет ни одна из сторон. Европа столкнется с более высокими издержками и замедлением зеленого перехода, а Китай потеряет доступ к ключевому рынку.

Ранее сообщалось, что Евросоюз готовится к полноценной торговой войне с Китаем. В частности, ЕС собирается выделить не менее 700-800 миллиардов евро для финансирования масштабных инвестиций, необходимых для сокращения инновационного разрыва с США и Китаем. Кроме того, в арсенале запланированных мер новые тарифы и налоги.