Китай стал меньше торговать с США и больше с Европой

Таможня КНР: За пять месяцев 2026-го товарооборот США и Китая снизился на 3,5 процента

За пять месяцев 2026-го товарооборот США и Китая снизился на 3,5 процента. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает ТАСС.

Согласно статистике, с января по май страны стали меньше торговать друг с другом. Товарооборот упал до 231,25 миллиарда долларов. Экспорт китайских товаров снизился на 2,7 процента, до 172,46 миллиарда долларов, а поставки из США сократились на 5,5 процента, до 58,78 миллиарда долларов.

В тот же период торговля Китая с Европой выросла на 13,9 процента год к году, до 364,15 миллиарда долларов. Китайский экспорт в страны Евросоюза (ЕС) увеличился на 16,4 процента, до 253,97 миллиарда долларов. Поставки европейских товаров в КН выросли на 8,6 процента, до 110,19 миллиарда долларов.

Как ранее сообщали в China Daily, если Брюссель продолжит ужесточать протекционистскую политику, нацеленную на защиту своей зеленой экономики, китайские компании будут не готовы выходить на рынок Европейского союза. Протекционистские меры Евросоюза уже серьезно подорвали китайский экспорт экологически чистой продукции в ЕС, а также его инвестиции в зеленую промышленность континента. В случае продолжения такой политики Пекин будет вынужден принять ответные меры.