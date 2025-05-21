Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
20:31, 21 мая 2025Экономика

В Европе начали расследование в отношении китайских шин

ЕК начала расследование в отношении китайских шин из-за «несправедливых цен»
Дмитрий Воронин

Фото: Reuters

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении импортируемых из Китая автомобильных шин, результатом которого может стать введение антидемпинговых пошлин. Об этом сообщает «Интерфакс».

На «несправедливые цены», устанавливаемые на этот вид продукции из КНР, а также ущерб от них, Брюсселю ранее пожаловались представители шинной отрасли Евросоюза.

Изучение материалов, как ожидается, продлится 14 месяцев, но временные пошлины на импорт китайских шин могут появиться уже в ближайшие восемь месяцев, если предварительные результаты укажут на наличие демпинга, отметили в ЕК.

Объем рынка шин для легковых автомобилей и легких грузовиков ЕС, которого касается расследование, оценивался в прошлом году более чем в 18 миллиардов евро.

На фоне торговой войны Китая и США, инициированной администрацией Дональда Трампа, обвалившей товарооборот двух стран, Пекин стал проявлять заинтересованность в усилении контактов с европейским бизнесом. В частности, решено было возобновить переговоры о ситуации вокруг китайских электромобилей, на которые в 2024-м Брюссель в дополнение к существующим десятипроцентным пошлинам ввел повышенные пошлины.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Трамп рассказал о результатах разговора с Путиным

    Хинштейн раскрыл детали разговора с Путиным во время поездки в машине

    Трамп посетовал на ошибку Запада в отношении России

    В Европе начали расследование в отношении китайских шин

    Безбилетник попытался забраться на круизный лайнер по канату и попал на видео

    Захарова объяснила цель поездки Зеленского в ЮАР

    Миф о необходимости спать восемь часов опровергли

    Обвиняемых в хищении почти миллиарда рублей на оборонзаказе отправили под стражу

    Назван способ сохранить мышцы после 40 лет

    Зеленский озадачил Трампа

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости