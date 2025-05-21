В Европе начали расследование в отношении китайских шин

ЕК начала расследование в отношении китайских шин из-за «несправедливых цен»

Еврокомиссия (ЕК) начала расследование в отношении импортируемых из Китая автомобильных шин, результатом которого может стать введение антидемпинговых пошлин. Об этом сообщает «Интерфакс».

На «несправедливые цены», устанавливаемые на этот вид продукции из КНР, а также ущерб от них, Брюсселю ранее пожаловались представители шинной отрасли Евросоюза.

Изучение материалов, как ожидается, продлится 14 месяцев, но временные пошлины на импорт китайских шин могут появиться уже в ближайшие восемь месяцев, если предварительные результаты укажут на наличие демпинга, отметили в ЕК.

Объем рынка шин для легковых автомобилей и легких грузовиков ЕС, которого касается расследование, оценивался в прошлом году более чем в 18 миллиардов евро.

На фоне торговой войны Китая и США, инициированной администрацией Дональда Трампа, обвалившей товарооборот двух стран, Пекин стал проявлять заинтересованность в усилении контактов с европейским бизнесом. В частности, решено было возобновить переговоры о ситуации вокруг китайских электромобилей, на которые в 2024-м Брюссель в дополнение к существующим десятипроцентным пошлинам ввел повышенные пошлины.

