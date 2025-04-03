Китай и Евросоюз решили вернуться к переговорам по одному важному вопросу

Китай и ЕС договорились возобновить переговоры о пошлинах на электромобили

КНР и Евросоюз на фоне введения президентом США новых пошлин на поставки товаров из всех стран мира решили возобновить переговоры о пошлинах на электромобили. Об этом со ссылкой на заявление китайского Минторга сообщает «Интерфакс».

В ведомстве отметили, что к обсуждению этого важного вопроса стороны вернутся в максимально короткие сроки, добиваясь создания благоприятных условий для инвестиций и сотрудничества китайских и европейских компаний.

Трамп накануне объявил о введении дополнительных 34-процентных пошлин на товары из Китая и 20-процентных пошлин на поставки из ЕС. Также он ввел 25-процентные пошлины на весь импорт автомобилей.

В прошлом году ЕС в дополнение к существующим десятипроцентным пошлинам ввел повышенные пошлины на китайские электромобили, в том числе 17 процентов для BYD и более высокие для Geely и SAIC.

После того как Еврокомиссия заявила, что страны ЕС поддержали введение пошлин (за проголосовали только 10 стран из 27 при пяти голосах против и 12 воздержавшихся) в Китае решили начать взимать с европейских поставщиков бренди «гарантийную сумму», а де-факто пошлину в размере от 30,6 до 39 процентов. Сами автопроизводители обратились в Суд Европейского союза с тем, чтобы обжаловать новые пошлины ЕС.

В ноябре Пекин и Брюссель уже обсуждали возможность урегулирование ситуации.