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12:52, 20 мая 2025Экономика

Поставки товаров из Китая в США рухнули

Китайский экспорт в США в апреле сократился на 21 %
Дмитрий Воронин

Фото: Go Nakamura / Reuters

Китайский экспорт в США сократился в апреле на фоне торговой войны на 21 процент. Об этом со ссылкой на данные Главного таможенного управления КНР сообщает «Интерфакс».

В частности, поставки смартфонов, включая устройства Apple, рухнули в прошлом месяце на 72 процента, менее чем до 700 миллионов долларов. Показатель оказался минимальным с 2011 года.

Спад американо-китайской торговли начался еще в марте, до введения пошлин на импорт администрацией Дональда Трампа. Так, Пекин сократил закупки мяса у Вашингтона на 29 процентов, а поставки нефти в обратном направлении снизились к пиковым значениям 2024 года сразу на 90 процентов.

После того как взаимные пошлины США и Китая достигли трехзначных уровней и речь, по словам главы американского Минфина Скотта Бессента, стала идти фактически об эквиваленте эмбарго, стороны на прошлой неделе достигли соглашения о снижении тарифов сроком на 90 дней.

Тем не менее напряжение между странами сохраняется. Пекин выразил возмущение заявлением минторга США о том, что использование ИИ-чипов китайской Huawei по всему миру будет считаться нарушением мер экспортного контроля и, как пишут СМИ, на фоне противоречий ищет поддержку у европейского бизнеса.

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