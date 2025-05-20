Китай начал искать поддержку у бизнеса из Европы

Bloomberg: Китай из-за конфликта с США стал оказывать теплый прием бизнесу из ЕС

На фоне торговой войны с США при президенте Дональде Трампе китайские власти начали искать поддержку у европейского бизнеса и готовы предоставить ему наилучшие условия. Об этом со ссылкой на бизнес-группы из Евросоюза сообщает Bloomberg.

Собеседники агентства утверждают, что в последние недели Пекин оказывает делегациям из Европы гораздо более теплый прием, чем в прошлые годы. Бизнесмены уже получили доступ к высокопоставленным китайским политикам, а те осыпают их заверениями об улучшении условий и предлагают сотрудничество.

По их словам, такое отношение разительно отличается от прошлой политики, когда предприниматели могли запрашивать встречи с чиновниками, принимающими решения, но не получать их.

Одним из признаков оттепели в отношениях стал ответ председателя КНР Си Цзиньпина на письмо Датской торговой палаты в Китае. В нем китайский лидер призвал все входящие в палату компании внести свой вклад в укрепление двухсторонних связей и назвал КНР идеальным направлением для иностранных инвестиций.

В то же время, отмечает издания, усилия Китая эксперты и европейские торговые чиновники по-прежнему воспринимают со скептицизмом. Политика Вашингтона действительно создает поводы для улучшения между ЕС и КНР, но существенные разногласия между ними, например масштабная государственная поддержка компаний Пекином, никуда не исчезли.

Европа опасается, что из-за разрыва отношений Китая с США к ней хлынет поток дешевых китайских товаров, поскольку другого рынка для них не останется. Положительное сальдо Китая в торговле с Евросоюзом в апреле стало рекордным, что говорит об обоснованности беспокойства Европы по поводу снижения конкурентоспособности блока.

Ранее Financial Times сообщало, что китайские власти ищут союзников в Европе и отправляют делегации в страны Евросоюза, а производители активизировали поиск покупателей в регионе.