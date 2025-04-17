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10:55, 17 апреля 2025Экономика

Китай собрался сблизиться с Евросоюзом для борьбы с США

FT: Китай отправляет делегации в Евросоюз для поиска союзников в борьбе с США
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Florence Lo / Reuters

В рамках торговой войны с США китайские власти ищут союзников в Европе и отправляют делегации в страны Евросоюза, а производители активизировали поиск покупателей в регионе. Об этом говорится в материале Financial Times (FT).

Издание приводит комментарий старшего научного сотрудника Китайской академии макроэкономических исследований Чжан Яньшэна, который заявил о необходимости КНР и ЕС начать все сначала. Он назвал встряску, устроенную президентом США Дональдом Трампом, поводом для увеличения взаимной торговли.

Отношения Китая и Европы, имеющих сравнимый размер экономик, осложняются политическими разногласиями, структурным торговым дисбалансом и ограниченным доступом европейских компаний на китайский рынок, так что Пекину есть что предложить странам Евросоюза.

Одним из первых признаков увеличения сотрудничества стало соглашение Китая и Испании, подписанное в Пекине в присутствии премьера Госсовета КНР Ли Цяна и председателя испанского правительства Педро Санчеса. Оно предусматривает взаимодействие в торгово-экономической, образовательной и научно-технической сферах.

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В свою очередь, председатель КНР Си Цзиньпин в ходе переговоров с премьер-министром Педро Санчесом призвал к совместному противостоянию запугиванию со стороны США, чтобы защитить международную торговую среду.

Китай и Европа становятся главными пострадавшими от политики Трампа, хотя нанесенный ущерб качественно различается. Если Пекин, который для президента США видится главной угрозой, сталкивается с рекордными импортными пошлинами, то Европа вынуждена не только реагировать на экономические требования, но и пересматривать подход к безопасности.

В совокупности китайская и европейская экономики значительно больше американской, поэтому их сотрудничество для давления на Вашингтон выглядят естественным шагом, но для этого сторонам придется пойти на уступки. Для Трампа такой союз станет катастрофой, поскольку одной из главных своих задач он видит изоляцию Китая.

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