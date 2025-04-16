США пригрозили Китаю новым повышением тарифов

США пригрозили Китаю повышением импортных пошлин на его товары до 245 процентов

Реакция Китая на начало США торговой войны против него может привести к новой эскалации, а конкретно — к росту ставки импортных пошлин с нынешних 145 процентов до 245 процентов. Об этом говорится в сообщении Белого дома, которое касается указа президента США Дональда Трампа о проверке влияния импорта полезных ископаемых на нацбезопасность.

Ранее Белый дом не предупреждал о таком повышении, и если дело не в опечатке, то речь идет рекордном повышении. В прошлые три раза Вашингтон увеличивал пошлины на 34 процента, 50 процентов и 41 процент соответственно, теперь же речь идет о 100 процентах.

Между тем Китай заранее отмечал, что любой новый рост тарифов со стороны США не приведет к ответным действиям. По оценке Пекина, импортная пошлина на американские товары в размере 125 процентов и без того является заградительной, исключающей рыночные поставки.

В сообщении, где упомянут тариф в 245 процентов, также содержится угроза введения пошлин на некоторые виды импортного сырья, в том числе редкоземельные минералы и уран. Трамп хочет увеличить их производство в США и сократить зависимость от поставок из-за рубежа.