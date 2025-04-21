Китай стал меньше покупать у США мяса и рыбы

Таможня КНР: В марте Китай сократил импорт американского мяса на 29 процентов

В марте 2025 года Китай стал меньше покупать мяса и рыбы у США. Об этом со ссылкой на данные таможни КНР сообщает РИА Новости.

За первый месяц весны Китай приобрел мяса на 165,5 миллиона долларов, — импорт сократился почти на треть (минус 29 процентов) в годовом выражении. Поставки мяса домашней птицы упали до 6,3 миллиона долларов (почти в шесть раз), а свежего и охлажденного мяса крупного рогатого скота (КРС) — до 14,3 миллиона (минус 40 процентов). Ввоз свинины упал до 9,9 миллиона долларов (минус 20 процентов), а замороженного мяса КРС — до 80,8 миллиона долларов.

Поставки рыбы и морепродуктов сократились до 73,3 миллиона долларов (минус 15 процентов год к году). Импорт креветок упал до 18,9 миллиона (минус 30 процентов), а ввоз живой рыбы почти прекратился.

На фоне обострения отношений с США китайские компании остановили закупки американского сжиженного природного газа (СПГ). Последний танкер с американским топливом прибыл в китайский порт 6 февраля. Еще один, который не успел разгрузиться в срок до 10 февраля (дата вступления в силу импортных пошлин на газ из США в размере 15 процентов), был перенаправлен в Бангладеш. С того момента пошлины КНР достигли 49 процентов, поэтому покупка газа в США стала невыгодной для китайских потребителей.

Кроме того, из-за взаимных тарифов китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing. По данным источников, один из готовящихся к передаче самолетов Boeing 737 MAX вылетел из центра финальной комплектации Boeing в Чжоушане и направился в Сиэтл, обратно на основной завод по сборке компании. Несколькими днями ранее Boeing, предназначенный для Xiamen Air, отправился обратно в Гуам.