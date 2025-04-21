В Китае начали отказываться от Boeing из-за импортных тарифов

«Дии цайцзин»: Китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing

Китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing. Перевозчики начали отказываться от техники американской компании из-за взаимных импортных тарифов США, со ссылкой на финансовое издание «Дии цайцзин» сообщает РИА Новости.

По данным источников, один из готовящихся к передаче самолетов Boeing 737 Max вылетел из центра финальной комплектации Boeing в Чжоушане и направился в Сиэтл, обратно на основной завод по сборке компании. В китайском центре ведется внешняя окраска бортов и передача Boeing 737 MAX.

Несколькими днями ранее Bloomberg сообщила, что из-за обострения торговой войны, которая разгорелась между двумя крупнейшими экономиками, самолет Boeing, предназначенный для Xiamen Air, отправился обратно в Гуам. Издание подчеркнуло, что конфликт между США и Китаем застал Boeing врасплох, когда Китай дал указание авиакомпаниям прекратить принимать самолеты этой корпорации. Ответные меры Пекина привели к падению акций Boeing на 4,6 процента.

Запрет китайских властей в рамках торговой войны с США на покупку самолетов и комплектующих у американской корпорации Boeing может привести к проблемам в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров. Официальные лица КНР опровергают такое распоряжение, однако его подтверждают сразу несколько собеседников Bloomberg. По их словам, в ближайшее время дефицит авиакомпаниям не грозит из-за накопленных запасов, но пополнять их будет негде. Кроме того, возникает проблема с покупкой новых самолетов.