Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
11:43, 21 апреля 2025Экономика

В Китае начали отказываться от Boeing из-за импортных тарифов

«Дии цайцзин»: Китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing
Вячеслав Агапов

Фото: Dan Catchpole / Reuters

Китайские авиакомпании приостановили прием самолетов Boeing. Перевозчики начали отказываться от техники американской компании из-за взаимных импортных тарифов США, со ссылкой на финансовое издание «Дии цайцзин» сообщает РИА Новости.

По данным источников, один из готовящихся к передаче самолетов Boeing 737 Max вылетел из центра финальной комплектации Boeing в Чжоушане и направился в Сиэтл, обратно на основной завод по сборке компании. В китайском центре ведется внешняя окраска бортов и передача Boeing 737 MAX.

Несколькими днями ранее Bloomberg сообщила, что из-за обострения торговой войны, которая разгорелась между двумя крупнейшими экономиками, самолет Boeing, предназначенный для Xiamen Air, отправился обратно в Гуам. Издание подчеркнуло, что конфликт между США и Китаем застал Boeing врасплох, когда Китай дал указание авиакомпаниям прекратить принимать самолеты этой корпорации. Ответные меры Пекина привели к падению акций Boeing на 4,6 процента.

Запрет китайских властей в рамках торговой войны с США на покупку самолетов и комплектующих у американской корпорации Boeing может привести к проблемам в обслуживании уже имеющихся в их распоряжении лайнеров. Официальные лица КНР опровергают такое распоряжение, однако его подтверждают сразу несколько собеседников Bloomberg. По их словам, в ближайшее время дефицит авиакомпаниям не грозит из-за накопленных запасов, но пополнять их будет негде. Кроме того, возникает проблема с покупкой новых самолетов.

Это интересно!
Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Папа Римский скончался

    В российском городе годовалый ребенок выпал из окна пятого этажа и выжил

    ВСУ одновременно атаковали два российских региона

    Раскрыта стоимость отдыха блогеров и звезд в люксовых отелях Таиланда

    Военкор указал на признание Зеленского в нарушении моратория

    В МВД опровергли сообщения о стрельбе в московской гостинице

    Украинский военный получил срок за терроризм в отношении жителей Курской области

    Ряд российских регионов предупредили о высокой опасности пожаров

    На Украине призвали проигнорировать проблемы демографии при снижении возраста мобилизации

    Муфтий Ставрополья выступил против намазов на улице

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости