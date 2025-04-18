Китай прекратил закупку американского газа

FT: Китай с февраля полностью остановил закупку американского СПГ

На фоне обострения отношений между США и Китаем, что связано с возвращением в Белый дом Дональда Трампа, китайские компании остановили закупки американского сжиженного природного газа (СПГ). Об этом пишет Financial Times.

Последний танкер с американским СПГ прибыл в китайский порт 6 февраля. Еще один, который не успел разгрузиться в срок до 10 февраля (дата вступления в силу импортных пошлин на газ из США в размере 15 процентов), был перенаправлен в Бангладеш. В того момента пошлины КНР достигли 49 процентов, поэтому покупка газа в США стала невыгодной для китайских потребителей.

По итогам прошлого года доля американского СПГ в китайском импорте составляла всего шесть процентов, так что потери не стали серьезным ударом для обеих сторон. Кроме того, во время прошлого срока Трампа Китай уже останавливал импорт газа из США более чем на год.

Тем не менее в этот раз, предупреждают эксперты, ограничение могут иметь более серьезные последствия. По данным Kpler, китайские PetroChina и Sinopec имеют 13 долгосрочных контрактов на покупку СПГ в США, под которые сформированы проекты по расширению терминалов в США и Мексике. Отказ компаний из КНР от спроса ударит по их экономике.

Кроме того, предупредил Ричард Бронз из консалтинговой компании в сфере энергетики Energy Aspects, такая ситуация может поспособствовать укреплению энергетических связей Пекина и Москвы, хотя в настоящее время Китай не предпринимает заметных шагов в этом направлении.

Ранее сообщалось, что с приходом Трампа на пост президента США поставки американской нефти в Китай сократились в десять раз, так что теперь Канада экспортирует в этом направлении в два раза больше сырья.