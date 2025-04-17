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14:03, 17 апреля 2025Экономика

Китай в десять раз сократил закупки нефти в США

Bloomberg: Китайские предприятия сократили закупки нефти в США на 90 процентов
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

На фоне антикитайской политики президента США Дональда Трампа закупки американской нефти нефтеперерабатывающими заводами (НПЗ) в Китае сократились на 90 процентов, с пиковых 29 миллионов баррелей в июне прошлого года до 3 миллионов в марте. Об этом со ссылкой на данные Vortexa пишет Bloomberg.

На смену поставкам из США пришла канадская нефть. В марте ее импорт Китаем достиг беспрецедентных 7,3 миллиона баррелей в сутки. Начало торговой войны в апреле только укрепило тенденцию.

Президент Канадско-китайского энергетического и экологического форума Вэньран Цзян отметил, что с учетом торговой войны маловероятно, что Китай захочет увеличить поставки американской нефти, а вот канадское сырье страна приветствует, потому что не хочет полагаться только на российскую или ближневосточную нефть.

По своим качествам нефть из Канады подходит для самых современных китайских НПЗ, а близость к рынку делает ее дешевле, чем аналогичная иракская Basrah Heavy.

Ранее сообщалось, что с начала 2025 года Китай последовательно снижал закупки американской нефти, доведя по итогу их объем до одного процента от общего объема импорта. До этого в прошлые годы страна увеличивала потребление сырья из США.

ЖЗЛ
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