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13:09, 10 апреля 2025Экономика

Китай прекратил покупать нефть в США

Bloomberg: Продажа нефти из США в Китай рухнула и вскоре полностью остановится
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

С начала 2025 года на фоне прихода к власти в США Дональда Трампа Китай последовательно снижал закупки американской нефти, доведя по итогу их объем до одного процента от общего объема импорта, но новые пошлины приведут к полному обнулению продаж. Об этом сообщает Bloomberg.

Как отмечают эксперты, обрушение объемов поставок не станет критичным для обеих стран, однако служит сигналом о разрыве торговых отношений крупнейших экономик мира.

До этого Китай в течение нескольких лет наращивал импорт американской нефти. Но теперь, как напомнил глава аналитического отдела АТР в Vortexa Иван Мэтьюс, импортные пошлины КНР в отношении американских товаров достигли 84 процентов. С их учетом использование нефти из США принесет китайским нефтепереработчикам одни убытки.

По оценке издания, такая ситуация приведет к новому изменению нефтяных потоков. Так, выпавшими объемами американской нефти заинтересуются Индия и Япония, а вот Китай сможет нарастить подсанкционные поставки из России и Ирана, а также увеличить объем закупок сырья у производителей на Ближнем Востоке.

Накануне, 9 апреля, Трамп объявил о решении приостановить введение повышенных импортных пошлин на 90 дней, в этот период почти для всех стран мира будет действовать базовый тариф в размере 10 процентов. Единственным исключением стал Китай, для которого пошлина увеличилась до 125 процентов. Президент США объяснил такое решение несговорчивостью Пекина, который отвечал на предыдущие тарифы зеркально и не запрашивал переговоры.

Между тем аналитики отмечают, что формально такое решение ничего не меняет, так как даже пошлины в 84 процента, введенные обеими странами в отношении друг друга, являются заградительными.

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