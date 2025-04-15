Китай объяснил нежелание покупать российский газ по новому маршруту

Посол КНР Ханьхуэй усомнился в возможностях поставок газа из РФ через Казахстан

Поставки российского газа в Китай через Казахстан оказались бы слишком дорогими для потребителей, рентабельность такого маршрута выглядит сомнительной. Об этом рассказал журналистам китайский посол в России Чжан Ханьхуэй, передает «Интерфакс».

По его словам, имеющийся в республике газопровод и без того заполнен идущим в Китай казахстанским газом, а для транспортировки российского надо будет строить новую ветку.

«Это дороговато. Российская сторона изучает, но это нереально. Фактически это не получается», — констатировал дипломат, предложив российской стороны развивать маршрут через Монголию (продолжение перспективного газопровода «Сила Сибири-2») или сосредоточиться на производстве сжиженного природного газа (СПГ).

О подготовке идеи маршрута поставок газа в Китай через Казахстан в декабре прошлого года рассказал вице-премьер Александр Новак. По его словам, мощность трубы могла бы составить 45 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов пошли бы на газификацию северных районов соседней республики. О возможных сроках запуска или начала строительства чиновник не говорил.

Варианты поставок через Казахстан начали обсуждаться на фоне затягивания строительства «Силы Сибири-2». Российская сторона много лет называет вопрос решенным, однако в Китае полностью прекратили упоминать проект на всех уровнях. По данным СМИ, главной проблемой остается вопрос стоимости поставок.

В Пекине хотят получать российский газ по ценам, близким к внутренним российским, и не финансировать строительство газопровода, однако такие условия лишают проект экономического смысла для России. При этом руководство Китая готово ждать сколь угодно долго, потому что не имеет критической потребности в топливе. Помимо собственной добычи, китайские предприятия активно закупают газ в других странах и имеют крупные длительные контракты на поставки СПГ.