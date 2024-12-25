В России начали готовить проект нового газопровода в Китай

Вице-премьер РФ Новак сообщил о подготовке проекта нового газопровода в Китай

Российская сторона начала подготовку проекта еще одного газопровода в Китай, который пройдет через территорию Казахстана. Об этом в интервью «России 24» рассказал вице-премьер Александр Новак, передает РИА Новости.

По его словам, в настоящее время проводятся расчеты, готовится технико-экономическое обоснование, идут переговоры. Мощность нового маршрута, предположительно, составит 45 миллиардов кубометров, из которых 10 миллиардов хотят направить на газификацию северо-востока Казахстана.

Других деталей нового проекта, в частности позиции китайской стороны, возможные сроки запуска или начала строительства, чиновник не привел.

Впервые о возможности такого маршрута мощностью 35 миллиардов кубометров Новак рассказал в середине ноября на международном форуме «Ростки: Россия и Китай — взаимовыгодное сотрудничество». Он отмечал, что речь идет только об идее. Глава Минэнерго Казахстана Алмасадам Саткалиев позднее подтвердил интерес к проекту, но подчеркнул, что республика согласится на него только в случае предоставления 10 миллиардов кубометров в год по устраивающей ее цене.

Китайская сторона никак не комментировала инициативу. В настоящее время КНР получает российский трубопроводный газ только по «Силе Сибири», которая в этом году впервые вышла на запланированную мощность. Новый маршрут позволил бы практически удвоить текущие поставки, однако согласие на него Пекина станет ключевым.

Строительство газопровода «Сила Сибири-2» в Китай через Монголию, которое российские власти считали практически решенным делом, застопорилось и не движется несколько лет. По данным источников, проблемой стало требование низких цен со стороны Китая, а также его отказ принять участие в финансировании проекта. Новый маршрут, по оценкам экспертов, обойдется гораздо дешевле.