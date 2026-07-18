Отдыхающие в Одессе фотографировались на фоне горящего корабля и попали на видео

В Одессе отдыхающие фотографировались на фоне горящего судна в Черном море

В социальных сетях появилось видео, на котором запечатлено, как отдыхающие в Одессе позируют на фоне горящего корабля. Кадры опубликовал местный Telegram-канал «Курс Одессы».

В ночь на 18 июля российские войска нанесли удары по судам с грузами военного назначения для украинской армии. Два морских судна были поражены в порту Черноморск. Помимо этого, под удар попали объекты в порту Одесса, использовавшиеся для разгрузки горюче-смазочных материалов и резервуары с ГСМ для украинских военных.

Уточнялось, что Вооруженные силы (ВС) России за день нанесли удары по трем сухогрузам.