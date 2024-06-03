Переговоры России и Китая по «Силе Сибири-2» зашли в тупик. Пекин хочет покупать газ гораздо дешевле

FT: КНР требует от России поставок газа по «Силе Сибири-2» по внутренним ценам

Переговоры России и Китая по «Силе Сибири-2» зашли в тупик из-за принципиальной позиции Пекина, который хочет покупать природный газ по внутрироссийской цене. О таком положении дел стало известно газете Financial Times (FT).

Со слов источников отмечается, что КНР не намерена идти на уступки в этом вопросе и не планирует переплачивать за будущие поставки российского газа по этому маршруту. Еще одной причиной затягивания переговоров стало нежелание Китая приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».

Планируемый Пекином импорт составляет малую часть от ежегодной пропускной способности трубопровода, рассчитанной на примерно 50 миллиардов кубометров. Таким образом, перспектива достижения итогового соглашения по поставкам находится под вопросом.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Путин и Си Цзиньпин обсуждали «Силу Сибири-2»

Как писала FT, одной из главных тем переговоров президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина во время визита российского лидера в Китай с 16 по 17 мая стал, помимо прочего, газ. По данным источников, стороны обсудили строительство газопровода «Сила Сибири-2».

Между тем Bloomberg отмечал, что визит Путина в Пекин не принес никаких изменений в вопросе строительства «Силы Сибири-2», с помощью которого Москва хотела бы компенсировать потерю большей части премиального европейского рынка. Как отмечало издание, ситуация наглядно демонстрирует, что условия в этом вопросе благодаря своему энергетическому преимуществу диктует Китай.

В то же время российская сторона говорит, что обе страны заинтересованы в проекте, а соглашение намерены вскоре заключить.

Мы планируем также в ближайшее время все-таки закончить рассмотрение и подписать контракт по строительству газопровода мощностью 50 миллиардов кубометров газа через территорию Монголии. Есть еще другие новые проекты Александр Новак вице-премьер России

Эксперты объяснили, почему Китай будет затягивать стройку «Силы Сибири-2»

В мае прошлого года опрошенные Financial Times эксперты отмечали, что Китай будет затягивать строительство «Силы Сибири-2» ради низкой цены на газ.

У Пекина есть опыт затягивания переговоров ради заключения более выгодной сделки — так было, когда велись переговоры по «Силе Сибири-1» Алисия Бачульска эксперт по политике Китая в Европейском совете по международным отношениям

Она объяснила, что в пользу такого варианта говорит тот факт, что спецоперация на Украине затянулась и Пекин может не спешить с реализацией проекта, чтобы получить более выгодное предложение по цене, поскольку у России нет альтернативных каналов сбыта топлива.

Проектирование газопровода «Сила Сибири-2» началось в 2020 году, он пройдет из России через Монголию в Китай. Примерная протяженность трубы составит около 6,7 тысячи километров, из них 2,7 тысячи километров пройдут по территории России. В марте 2023-го Путин говорил, что практически все параметры договоренности о новом газопроводе из России в Китай через Монголию согласованы.