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09:42, 3 июня 2024Экономика

Стала известна главная причина затягивания переговоров по «Силе Сибири-2»

FT: Китай требует поставок газа по «Силе Сибири-2» по внутрироссийским ценам

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Главной причиной затягивания переговоров между Россией и Китаем по «Силе Сибири-2» является намерение КНР приобретать природный газ по цене, практически аналогичной стоимости топлива на внутреннем рынке РФ. Об этом сообщает газета Financial Times (FT) со ссылкой на источники.

Отмечается, что Пекин не хочет идти на уступки в этом вопросе и не намерен переплачивать за будущие поставки российского природного газа по этому маршруту. Еще одной причиной затягивания переговоров является нежелание КНР приобретать много топлива по «Силе Сибири-2».

Планируемый Китаем импорт составляет лишь малую часть от ежегодной пропускной способности трубопровода, рассчитанной на примерно 50 миллиардов кубометров. На этом фоне перспектива достижения итогового соглашения по поставкам российского газа по «Силе Сибири-2» пока остается под вопросом.

Ранее вице-премьер РФ Александр Новак заявил о намерении «Газпрома» завершить переговоры по поводу дальнейших поставок природного газа по «Силе Сибири-2» и подписать контракт с китайской CNPC в ближайшее время.

До этого посол КНР в России Чжан Ханьхуэй сообщил об активном обсуждении сторонами модели сотрудничества, а также технических и коммерческих вопросов по этому проекту. Однако с тех пор Россия и Китай так и не пришли к какому-либо соглашению.

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      Анатолий Акулов
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