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10:08, 19 декабря 2023Экономика

Стало известно об активных переговорах России с Китаем по «Силе Сибири-2»

Посол КНР в РФ Ханьхуэй: страны ведут активные переговоры по «Силе Сибири-2»

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Россия и Китай в настоящее время активно обсуждают модель сотрудничества, технические и коммерческие вопросы по проекту газопровода «Сила Сибири-2», заявил посол КНР в России Чжан Ханьхуэй. Его цитирует РИА Новости.

Посол уточнил, что Китай последовательно выступает за интегрированный подход к сотрудничеству в рамках проекта. «Это связано не только со стремлением распространить сотрудничество с торговли на всю производственную цепочку, но и в большей степени с обширными перспективами на потребительском рынке газа в Китае, желанием выстроить более долгосрочную и устойчивую модель сотрудничества с Россией», — заявил он.

По словам Ханьхуэя, стороны тщательно обсуждают детали проекта, поскольку для строительства газопровода требуется научное, системное обоснование.

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При этом судьба «Силы Сибири-2» долгое время остается неизвестной. В марте проект стал одной из главных тем обсуждений во время переговоров российского президента Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина. Российский лидер называл газопровод проектом века, но в совместном заявлении об итогах встречи говорилось лишь об усилиях для продвижения проекта, а Си Цзиньпин в комментариях ни разу не упомянул маршрут.

Как ожидали эксперты, визит представительной российской делегации в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь» может продвинуть вопрос. Тогда же пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков подтвердил, что строительство «Силы Сибири-2» будет стоять в повестке переговоров глав государств. Однако по итогам встречи никаких комментариев от китайской стороны не последовало.

В конце ноября South China Morning Post со ссылкой на аналитиков в КНР писала, что Китай намеренно затягивает строительство газопровода «Сила Сибири-2», чтобы добиться больших скидок на российский газ.

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      Мария Грушко
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