Стало известно о затягивании Китаем переговоров по «Силе Сибири-2»

South China Morning Post: Китай затягивает строительство «Силы Сибири-2»

Китай затягивает строительство газопровода «Сила Сибири-2» и добивается больших скидок на российский газ. Об этом со ссылкой на аналитиков в КНР и источник в Москве сообщает South China Morning Post.

Опрошенные изданием эксперты предполагают, что процесс строительства трубопровода затянется, так как КНР пытается переложить затраты на российскую сторону и добиться значительных скидок на поставляемый газ.

Издание называет этот проект новым испытанием для взаимоотношений Китая и Москвы, которые, как известно, являются друг для друга «большим, чем стратегические партнеры».

Начало строительства «Силы Сибири-2» в 2024 году называют маловероятным. Ни стоимость его возведения, ни налоговый вопрос еще не обсуждались, отметил экс-чиновник Совета Нацбезопасности Монголии Мунхнаран Баярлхагва.

Ранее стало известно, что магистральный газопровод планируется разместить между газовыми месторождениями Сибири и Синьцзян-Уйгурским автономным районом на западе КНР. Его ежегодная проектная мощность оценивается в 50 миллиардов кубометров. Российская сторона заинтересована в возведении нового объекта, поскольку он позволит заместить часть поставок газа в Западную Европу.

Строительство трубопровода стало одной из ключевых тем встречи президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина в марте 2023 года. Российский лидер охарактеризовал газопровод как проект века. Он заявил, что к 2030 году поставки российского газа в Китай достигнут 98 миллиардов кубометров. Речь шла о выходе на полную мощность газопровода «Сила Сибири» (38 миллиардов кубометров в год), организации прокачки газа с Сахалина (10 миллиардов), договор о чем уже заключен, и строительстве газопровода «Сила Сибири-2», мощность которого должна составить 50 миллиардов кубометров.