Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?

Глава «Газпрома» Миллер: Россия нарастит поставки газа в Венгрию и Китай

Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о планах энергохолдинга нарастить поставки природного газа в Венгрию и Китай. С обеими странами удалось договориться о дополнительном экспорте российского топлива. Венгрия получит дополнительный газ в осенне-зимний период, а КНР получит 600 миллионов кубов до конца 2023 года.

При этом добиться значительного увеличения экспорта российского газа в случае с Китаем планируется за счет строительства дальневосточного маршрута. Ожидается, что с помощью новой ветки России удастся нарастить поставки топлива в азиатскую страну почти на четверть к уровню максимальной проектной мощности трубопровода «Сила Сибири».

О чем договорился «Газпром» с Венгрией

В случае с Венгрией монополисту удалось договориться о дополнительных поставках газа в ближайший осенне-зимний период. Миллер уточнил, что поставки топлива будут происходить на постоянной основе для обеспечения бесперебойного прохождения европейской страной предстоящего отопительного сезона. В то же время, как уточнил Миллер, в этом году «Газпром» уже отправил Венгрии сверх установленной контрактными обязательствами нормы в общей сложности 1,3 миллиарда кубометров природного газа. Однако, какие именно дополнительные объемы компания планирует отправить Будапешту грядущей зимой, Миллер раскрывать не стал.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

Действующие долгосрочные контракты энергохолдинга на поставки топлива Венгрии были подписаны в конце сентября 2021 года. Соглашения подразумевают отправку европейской стране суммарно 4,5 миллиарда кубометров газа на ежегодной основе в течение 15 лет (до 2036 года — прим. «Ленты.ру»), при этом 3,5 миллиарда «кубов» будут поступать через Сербию, а еще миллиард — через Австрию. В то же время контракты включают в себя возможность изменения ключевых условий через 10 лет, то есть не ранее 2031 года.

Какое соглашение подписано с Китаем

Помимо наращивания поставок в Венгрию «Газпрому» удалось договориться о дополнительных поставках природного газа в Китай. Контрагентом выступила крупнейшая местная нефтегазовая корпорация CNPC. Согласно условиям соглашения, до конца 2023 года она получит из России в общей сложности 600 миллионов кубометров топлива. Как уточнил Миллер, «Газпром» пошел на этот шаг, исходя из значительного наращивания потребностей китайской стороны. В частности, он назвал КНР самым быстрорастущим газовым рынком в мире.

По действующему маршруту поставок газа, по «Силе Сибири», наши китайские партнеры делают суточные заявки выше, чем те объемы, которые прописаны в контракте. <...> Если в 2021-2022 годах мы поставили в КНР дополнительные 400 миллионов кубометров газа, то в этом году, думаю, будет больше — где-то около 600 миллионов кубов Алексей Миллер глава «Газпрома»

Проектную схему «дальневосточного» маршрута в российском правительстве одобрили в конце января 2023 года. Согласно ее основным условиям, поставки природного газа будут пролегать в том числе через трансграничный участок газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского города Хулинь.

Фото: Павел Львов / РИА Новости

При этом он добавил, что в дальнейшем Китай намерен продолжать увеличивать объемы поставок российского газа по «Силе Сибири» после достижения проектной мощности трубопровода. Стороны планируют к 2025-му выйти на максимальные ежегодные поставки в размере 38 миллиардов кубометров газа. Миллер не стал исключать возможности подобной договоренности между сторонами в обозримой перспективе.

Экспорт российского газа в Китай может вырасти еще на четверть

Россия и Китай, по словам главы «Газпрома», не собираются останавливаться на приеме топлива исключительно по «Силе Сибири». Так, Миллер заявил о планах энергохолдинга начать экспорт газа по так называемому дальневосточному маршруту не позднее 2027 года. В настоящее время разработка этой ветки находится на стадии проектирования, однако после завершения строительства она позволит нарастить ежегодные поставки газа в КНР почти на четверть к уровню максимальной проектной мощности «Силы Сибири». Речь идет о дополнительных объемах топлива в размере 10 миллиардов кубометров.

Мы подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока (...). Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту Алексей Миллер председатель правления «Газпрома»

Как ранее уточнял председатель правления холдинга, расширение географии поставок в Китай позволит «Газпрому» поставлять в азиатскую страну столько газа, сколько ранее монополист отправлял в западноевропейские государства. Как именно планируется добиться такого прогресса в сырьевой торговле с КНР, Миллер тогда раскрывать не стал. В соответствии с планами, в 2023 году прокачка по «Силе Сибири» должна составить в общей сложности 22 миллиарда кубометров, а в 2024-м — 30 миллиардов.

А что происходит с «Силой Сибири-2»

Еще одним значимым проектом в российско-китайских энергетических отношениях является строительство трубопровода «Сила Сибири-2», ежегодная проектная мощность которого оценивается в 50 миллиардов кубометров газа. Во многом именно с этим маршрутом связаны ожидания России по замещению топливных поставок в Западную Европу, большая часть которых остановилась после ввода международных санкций в отношении Москвы и диверсий на участках трубопроводной сети «Северных потоков».

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Однако на последних переговорах добиться прогресса Миллеру и председателю правления CNPC Дай Хоуляну добиться не удалось. Во всяком случае, о каких-либо подвижках по этому вопросу в пресс-службе «Газпрома» упоминать не стали. Миллер только проинформировал китайского партнера о ходе проектных работ по проекту газопровода «Союз Восток» на территории Монголии, который должен стать частью перспективного маршрута.

При этом о весьма прохладном отношении китайской стороны к проекту «Сила Сибири-2» с китайской стороны обращалось внимание еще по итогам мартовских переговоров в Москве лидеров двух стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина. Перед его началом глава России называл газопровод проектом века, но в совместном заявлении об итогах встречи говорилось лишь об усилиях для продвижения проекта, а Си Цзиньпин в комментариях ни разу не упомянул маршрут.

На этом фоне эксперты ожидали, что сторонам удастся добиться прогресса по этому вопросу в ходе визита представительной российской делегации в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь». Однако по итогам встречи участники деловых переговоров от КНР снова не предоставили никаких комментариев касательно дальнейшей судьбы этого маршрута.