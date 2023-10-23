Раскрыт срок поставок газа из России в Китай. Сколько топлива получит Пекин?
Глава «Газпрома» Алексей Миллер рассказал о планах энергохолдинга нарастить поставки природного газа в Венгрию и Китай. С обеими странами удалось договориться о дополнительном экспорте российского топлива. Венгрия получит дополнительный газ в осенне-зимний период, а КНР получит 600 миллионов кубов до конца 2023 года.
При этом добиться значительного увеличения экспорта российского газа в случае с Китаем планируется за счет строительства дальневосточного маршрута. Ожидается, что с помощью новой ветки России удастся нарастить поставки топлива в азиатскую страну почти на четверть к уровню максимальной проектной мощности трубопровода «Сила Сибири».
О чем договорился «Газпром» с Венгрией
В случае с Венгрией монополисту удалось договориться о дополнительных поставках газа в ближайший осенне-зимний период. Миллер уточнил, что поставки топлива будут происходить на постоянной основе для обеспечения бесперебойного прохождения европейской страной предстоящего отопительного сезона. В то же время, как уточнил Миллер, в этом году «Газпром» уже отправил Венгрии сверх установленной контрактными обязательствами нормы в общей сложности 1,3 миллиарда кубометров природного газа. Однако, какие именно дополнительные объемы компания планирует отправить Будапешту грядущей зимой, Миллер раскрывать не стал.
Действующие долгосрочные контракты энергохолдинга на поставки топлива Венгрии были подписаны в конце сентября 2021 года. Соглашения подразумевают отправку европейской стране суммарно 4,5 миллиарда кубометров газа на ежегодной основе в течение 15 лет (до 2036 года — прим. «Ленты.ру»), при этом 3,5 миллиарда «кубов» будут поступать через Сербию, а еще миллиард — через Австрию. В то же время контракты включают в себя возможность изменения ключевых условий через 10 лет, то есть не ранее 2031 года.
Какое соглашение подписано с Китаем
Помимо наращивания поставок в Венгрию «Газпрому» удалось договориться о дополнительных поставках природного газа в Китай. Контрагентом выступила крупнейшая местная нефтегазовая корпорация CNPC. Согласно условиям соглашения, до конца 2023 года она получит из России в общей сложности 600 миллионов кубометров топлива. Как уточнил Миллер, «Газпром» пошел на этот шаг, исходя из значительного наращивания потребностей китайской стороны. В частности, он назвал КНР самым быстрорастущим газовым рынком в мире.
По действующему маршруту поставок газа, по «Силе Сибири», наши китайские партнеры делают суточные заявки выше, чем те объемы, которые прописаны в контракте. <...> Если в 2021-2022 годах мы поставили в КНР дополнительные 400 миллионов кубометров газа, то в этом году, думаю, будет больше — где-то около 600 миллионов кубов
Проектную схему «дальневосточного» маршрута в российском правительстве одобрили в конце января 2023 года. Согласно ее основным условиям, поставки природного газа будут пролегать в том числе через трансграничный участок газопровода через реку Уссури в районе российского Дальнереченска и китайского города Хулинь.
При этом он добавил, что в дальнейшем Китай намерен продолжать увеличивать объемы поставок российского газа по «Силе Сибири» после достижения проектной мощности трубопровода. Стороны планируют к 2025-му выйти на максимальные ежегодные поставки в размере 38 миллиардов кубометров газа. Миллер не стал исключать возможности подобной договоренности между сторонами в обозримой перспективе.
Экспорт российского газа в Китай может вырасти еще на четверть
Россия и Китай, по словам главы «Газпрома», не собираются останавливаться на приеме топлива исключительно по «Силе Сибири». Так, Миллер заявил о планах энергохолдинга начать экспорт газа по так называемому дальневосточному маршруту не позднее 2027 года. В настоящее время разработка этой ветки находится на стадии проектирования, однако после завершения строительства она позволит нарастить ежегодные поставки газа в КНР почти на четверть к уровню максимальной проектной мощности «Силы Сибири». Речь идет о дополнительных объемах топлива в размере 10 миллиардов кубометров.
Мы подписали новое соглашение, которое вступило в силу, по строительству газопровода с Дальнего Востока (...). Крайний срок у нас 2027 год — начало поставок по дальневосточному маршруту
Как ранее уточнял председатель правления холдинга, расширение географии поставок в Китай позволит «Газпрому» поставлять в азиатскую страну столько газа, сколько ранее монополист отправлял в западноевропейские государства. Как именно планируется добиться такого прогресса в сырьевой торговле с КНР, Миллер тогда раскрывать не стал. В соответствии с планами, в 2023 году прокачка по «Силе Сибири» должна составить в общей сложности 22 миллиарда кубометров, а в 2024-м — 30 миллиардов.
А что происходит с «Силой Сибири-2»
Еще одним значимым проектом в российско-китайских энергетических отношениях является строительство трубопровода «Сила Сибири-2», ежегодная проектная мощность которого оценивается в 50 миллиардов кубометров газа. Во многом именно с этим маршрутом связаны ожидания России по замещению топливных поставок в Западную Европу, большая часть которых остановилась после ввода международных санкций в отношении Москвы и диверсий на участках трубопроводной сети «Северных потоков».
Однако на последних переговорах добиться прогресса Миллеру и председателю правления CNPC Дай Хоуляну добиться не удалось. Во всяком случае, о каких-либо подвижках по этому вопросу в пресс-службе «Газпрома» упоминать не стали. Миллер только проинформировал китайского партнера о ходе проектных работ по проекту газопровода «Союз Восток» на территории Монголии, который должен стать частью перспективного маршрута.
При этом о весьма прохладном отношении китайской стороны к проекту «Сила Сибири-2» с китайской стороны обращалось внимание еще по итогам мартовских переговоров в Москве лидеров двух стран — Владимира Путина и Си Цзиньпина. Перед его началом глава России называл газопровод проектом века, но в совместном заявлении об итогах встречи говорилось лишь об усилиях для продвижения проекта, а Си Цзиньпин в комментариях ни разу не упомянул маршрут.
На этом фоне эксперты ожидали, что сторонам удастся добиться прогресса по этому вопросу в ходе визита представительной российской делегации в Китай в рамках форума «Один пояс — один путь». Однако по итогам встречи участники деловых переговоров от КНР снова не предоставили никаких комментариев касательно дальнейшей судьбы этого маршрута.