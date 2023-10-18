В «Газпроме» понадеялись на стремительный рост поставок газа в Китай

Глава «Газпрома» Миллер заявил о скором росте поставок в Китай до уровня Европы

Объем поставок газа по трубопроводам в Китай в самое ближайшее время достигнет того уровня, на котором перед началом боевых действий на Украине находился экспорт в Западную Европу. Об этом в комментарии журналисту Павлу Зарубину заявил глава «Газпрома» Алексей Миллер.

Председатель компании не уточнил, на чем основана надежда на столь стремительный рост прокачки, а также объем поставок и сроки, в которые компания хотела бы добиться такого результата.

Совокупная мощность газопроводов «Северный поток» и «Ямал — Европа», по которым поставки газа велись из России в Германию, составляла 88 миллиардов кубометров в год. Также значительный объем газа по трубопроводам шел в Западную Европу через украинскую газотранспортную систему (ГТС), а более 1,5 миллиарда кубометров в год до остановки поставок потребляла Финляндия.

В этом году в соответствии с планами в Китай по газопроводу «Сила Сибири» будет поставлено только 22 миллиарда кубометров газа, в следующем — 30 миллиардов. На полную мощность в 38 миллиардов кубометров маршрут должен выйти только к 2027 году, хотя ранее ожидалось, что это случится в 2024-м.

В планах «Газпрома» запуск трех новых маршрутов. Один из них, мощностью до 10 миллиардов кубометров в год, предусматривает поставки через Дальний Восток, второй — «Сила Сибири-2» мощностью 50 миллиардов кубометров, что сравнимо с мощностью «Северного потока», а в рамках третьего обсуждается транзит газа через Казахстан.

К настоящему времени конкретные соглашения о строительстве первых двух газопроводов не подписаны, хотя российские власти уже несколько лет считают проект «Сила Сибири-2» решенным делом.

Договор о транзите газа через Казахстан по-прежнему находится на стадии обсуждения, но не исключено, что речь идет о спотовом формате. Так, накануне казахстанская компания QazaqGaz подписала новый договор о поставках природного газа в Китай с PetroChina International.