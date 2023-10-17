Китай договорился о закупке газа у Казахстана

Казахстанская QazaqGaz подписала новый договор о поставках газа в Китай

В рамках саммита «Один пояс — один путь», проходящего в настоящее время в Пекине, казахстанская компания QazaqGaz подписала новый договор о поставках природного газа в Китай с PetroChina International, сообщает портал LS.

Как отметили в операторе, новое соглашение, рассчитанное на период 2023-2026 годов, позволит вывести сотрудничество по экспорту казахстанского газа в Китай на новый уровень. Переговоры по нему проходили в течение всего 2023 года. Какие-либо другие подробности сделки, в том числе возможный объем поставок, не приводятся.

Казахстан уже давно продает газ в Китай, однако новое соглашение Астаны с «Газпромом» может вывести сделку на новый уровень. Закупки российского газа позволят Казахстану высвободить для экспорта значительные объемы собственной добычи, и в случае привлекательных цен такой контракт окажется выгодным.

Подобным образом увеличить продажу своего газа в Китай собирается и Узбекистан. Президент России Владимир Путин запустил поставки российского газа в Узбекистан и Казахстан в начале октября.

Москва стала инициатором «тройственного газового союза» с этими странами на фоне резкого падения продаж газа на европейский рынок. Стоимость подписанных контрактов не раскрывается, однако в Казахстане его неоднократно называли выгодным для страны.