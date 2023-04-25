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09:25, 25 апреля 2023Экономика

Казахстан заявил об уверенности в справедливой цене на российский газ

Глава Минэнерго Казахстана Саткалиев выразил уверенность в справедливой цене на газ из РФ

Фото: Lisa Leutner / Reuters

Цена на российский газ для газификации северных и восточных регионов Казахстана будет справедливой, поскольку страны являются стратегическими партнерами. Такую уверенность, комментируя вопрос ценообразования, выразил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

По его словам, стоимость топлива определяют «Газпром» и российское правительство, исходя из дружеских взаимоотношений Москвы с Астаной и Минском. Кроме того, свое влияние окажут и экономические параметры взаимодействия стран.

Ранее Саткалиев утверждал, что Казахстан будет получать российский газ значительно дешевле, чем Европа и даже Белоруссия. По его словам, стороны определили предварительные маршруты новых газопроводов из России, которые дальше могут пойти в Китай, и параметры будущих соглашений.

Позднее в пресс-службе Минэнерго Казахстана объяснили, что разница в цене будет достигаться за счет близости республики к месторождениям, то есть преимущество позволит получить более дешевая логистика.

Однако на следующий день «Газпром» опроверг заявления властей Казахстана. В пресс-службе компании назвали информацию, распространяемую министерством и самим Саткалиевым не соответствующей действительности, не уточнив, о чем идет речь.

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Платон Щукин
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