Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
15:13, 20 апреля 2023Экономика

В Казахстане объяснили получение российского газа по минимальной цене

Минэнерго Казахстана уточнило условия соглашения между QazaqGaz и «Газпромом»

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

Поставки российского газа в Казахстан для газификации северных и восточных областей республики пройдут на взаимовыгодных условиях, стоимость газа будет находиться на том же уровне, что и для других стран Евразийского союза. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе Министерства энергетики Казахстана.

Таким образом представитель ведомства уточнил заявление министра энергетики Алмасадама Саткалиева о том, что Казахстан получит российский газ по цене ниже, чем Белоруссия. Он объяснил, что некоторая разница получается за счет стоимости транспортировки: Казахстан ближе к российским газовым месторождениям, поэтому итоговая сумма станет минимальной для всех стран ЕАЭС.

Саткалиев утверждал, что QazaqGaz и «Газпром» согласовали схему подключения регионов, утвердив предварительные маршруты новых газопроводов. Он не исключил, что в дальнейшем часть маршрутов могут продлить до Китая, но пока речь идет только об обеспечении нужд казахстанских потребителей.

Казахстан и сам добывает газ в значительных количествах, и альтернативой поставкам из России мог бы стать газопровод по маршруту Костанай — АстанаПавлодар — Семей — Усть-Каменогорск. Однако для этого требуются значительные инвестиции, кроме того, полученный таким образом газ окажется дороже.

Материалы по теме:
Европа лишилась большей части российского газа, но держится. Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
Европа лишилась большей части российского газа, но держится.Как страны ЕС подготовились к энергетическому кризису?
11 января 2023
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти. Сможет ли она выжить без нее?
Европа решила постепенно отказаться от российской нефти.Сможет ли она выжить без нее?
6 декабря 2022

Ранее «Коммерсантъ» узнал, что «Газпром» намерен компенсировать выпадающие в результате почти полной потери европейского рынка доходы внутри страны. В частности, компания хочет поднять оптовые цены на газ для промышленных объектов в ряде регионов.

Соответствующее решение пока не принято, однако в прошлые годы компания зарабатывала на экспорте в несколько раз больше, чем на поставках внутренним потребителям. По итогам 2022 года «Газпром» поставил в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива — почти в два раза меньше, чем в 2021 году.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Платон Щукин
Обсудить
Последние новости
Минобороны отчиталось о ходе боев за Артемовск
Путин высказался об отправившихся в зону СВО чиновниках
Правящая партия Молдавии обвинила мэра Кишинева в работе на Россию
Унесенная течением 17-летняя девушка провела 22 часа на доске в открытом океане
Правительство Израиля обвинили в бездействии против атак на христиан и мусульман
Власти Судана оценили вероятность политической миграции в Россию
Опубликована карта боевых действий на Украине
В Большом адронном коллайдере зафиксировали аномалию
СДЭК рассказал о проверке пункта выдачи из-за подозрительной посылки
Певица Слава рассказала о «бабкином счастье»
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.