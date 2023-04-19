«Газпром» договорился о газификации регионов Казахстана

QazaqGaz и «Газпром» договорились о газификации северных и восточных регионов Казахстана

Казахстанская компания QazaqGaz и российский «Газпром» провели переговоры и согласовали схему возможной газификации северных и восточных регионов республики. Об этом заявил министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев, передает ТАСС.

Стороны утвердили предварительные маршруты новых газопроводов из России, благодаря которым казахстанские потребители смогут получать топливо. При этом, как подчеркнул Саткалиев, Москва согласилась сделать цены на газ для Казахстана в несколько раз ниже, чем для Европы, и даже Белоруссия будет покупать топливо дороже.

Министр не исключил, что в дальнейшем какие-то газопроводы могут продлить в Китай, но пока речь идет только о газификации Казахстана. Ранее бывший глава ведомства Казахстана Болат Акчулаков отмечал, что альтернативой поставок из России в вопросе газификации востока страны мог бы стать газопровод по маршруту Костанай — Астана — Павлодар — Семей — Усть-Каменогорск. Однако он потребовал бы инвестиций и увеличения тарифов на газ для населения.

Ранее сообщалось, что в Госдуме рассматривают возможность изменения тарифов на газ для коммерческих потребителей в России, чтобы компенсировать финансовые потери от падения поставок в Европу. До 2022 года «Газпром» получал от поставок на экспорт в четыре раза больше денег, чем на внутреннем рынке.

В конце 2022 года глава компании Алексей Миллер рассказал, что по его итогам компания поставила в дальнее зарубежье 100,9 миллиарда кубометров топлива — почти в два раза меньше, чем в 2021 году. В феврале президент России Владимир Путин заявил «Газпрому», что необходимо решать масштабные задачи по перестройке логистических маршрутов в экспорте газа, чтобы поддержать объемы поставок.

Приоритетным направлением поставок остается Китай, в который в настоящее время ведутся поставки по газопроводу «Сила Сибири». На максимальную мощность 38 миллиардов кубометров маршрут должен выйти в 2027 году. Детали контракта и стоимость поставок не разглашаются. Соглашение о строительстве «Силы Сибири-2» пока не подписано.