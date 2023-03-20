Потери «Газпрома» в Европе предложили компенсировать россиянам

«Независимая газета»: в ГД предлагают изменить тарифы на газ из-за потерь «Газпрома» в ЕС

«Газпром» зарабатывал на европейском рынке в несколько раз больше, чем на внутреннем, при сравнимых объемах поставок. Из-за потери значительной части зарубежных контрактов компания лишилась большей доли дохода, и компенсировать его можно за счет пересмотра тарифов на газ внутри страны. Такое решение обсуждается в думском комитете по энергетике, пишет «Независимая газета».

Глава комитета Павел Завальный подчеркнул, что приоритетом борьбы с последствиями снижения экспорта газа остается рост потребления на внутреннем рынке. Речь идет об ускоренной газификации регионов, в том числе за счет сжиженного природного газа (СПГ) и сжиженного углеродного газа (СУГ), расширении использования газомоторного топлива и развитии нефтехимии.

При этом в феврале депутат в ходе круглого стола в Госдуме, посвященного проблемам «Газпрома», напомнил, что внутренний рынок субсидировался за счет экспорта, и в нынешних условиях на компанию ложится непомерная нагрузка.

По его мнению, актуальным было бы изменение ценообразования на газ для всех потребителей, кроме населения и жилищно-коммунального хозяйства. Тогда комитет рекомендовал правительству рассмотреть создание экономической модели конкурентного ценообразования для промышленности. Новые принципы могли бы включать в себя правило «бери или плати», на основании которого ранее заключались экспортные контракты.

Как отмечает издание, в 2021 году «Газпром» продал на внутреннем рынке 274 миллиарда кубометров газа, получив за него более триллиона рублей. В то же время в страны дальнего зарубежья, большей частью в Европу, ушло 227,9 миллиарда кубометров, чистая выручка за них превысила четыре триллиона рублей. Другими словам, при сравнимых объемах поставок в России газовый гигант получал только пятую часть всей выручки.

Финансовый аналитик BitRiver Владислав Антонов указывает, что если в прошлом году объем экспорта российского трубопроводного газа упал на 45 процентов, то в текущем он может потерять 90 процентов по отношению к 2021 году. Доцент кафедры экономики городского хозяйства и сферы обслуживания Московского университета имени Витте Кирилл Парфенов подчеркнул, что компенсировать потерянные в Европе доходы одним только расширением внутреннего рынка никак не получится. Даже при стопроцентной газификации стране нужно меньше газа.

По его мнению, некоторый прирост потребления может дать перевод на газ угольных ТЭЦ и крупных котельных, но в этом случае, во-первых, образуются избытки угля. А во-вторых, требуется дорогостоящее переоборудование, за которое кто-то должен заплатить, и далеко не всегда это целесообразно.

Ранее сообщалось, что по итогам прошлого года «Газпром» получил 747,246 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ (Российский стандарт бухгалтерского учета), что на 72,2 процента меньше, чем в 2021 году.