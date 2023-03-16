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13:39, 16 марта 2023Экономика

Чистая прибыль «Газпрома» в 2022 году рухнула

«Газпром» отчитался о снижении чистой прибыли в 2022 году на 72,2%, до 747,25 млрд рублей

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

По итогам прошлого года ведущая нефтегазовая компания России «Газпром» получила 747,246 миллиарда рублей чистой прибыли по РСБУ (Российским стандартам бухгалтерского учета) — показатель рухнул на 72,2 процента по сравнению с 2021 годом. Об этом со ссылкой на отчет холдинга сообщает ТАСС.

До уплаты налогов прибыль составила 1,02 триллиона против 3,2 триллиона рублей в 2021 году. За аналогичный период выручка компании выросла почти на 25 процентов в годовом выражении, до 7,979 триллиона рублей, а себестоимость продаж увеличилась на 73,5 процента, до 4,769 триллиона рублей. Таким образом, валовая прибыль снизилась на 12 процентов, до 3,21 триллиона рублей.

В 2021 году «Газпром» назвали самой прибыльной компанией страны. На фоне успешных результатов компания утвердила в сентябре 2022-го выплату промежуточных дивидендов за первое полугодие из расчета 51,03 рубля на акцию. Всего на выплату направили половину чистой прибыли в размере 1,208 триллиона рублей, что стало рекордом для российского рынка.

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В середине июля 2022 года президент России Владимир Путин увеличил налоги для «Газпрома» на 1,248 триллиона рублей. В результате по итогам года компания стала крупнейшим налогоплательщиком страны с результатом около пяти триллионов рублей. Кроме того, с 1 января 2023 года по 31 декабря 2025-го компании придется выплачивать дополнительные 50 миллиардов рублей в виде налога на добычу полезных ископаемых (НДПИ).

Однако в начале февраля 2023 года меры в отношении компании немного смягчили. Госдума приняла закон, согласно которому «Газпром» и его дочерние компании выводятся из-под повышенного налога на прибыль для экспортеров сжиженного природного газа (СПГ). Осенью ставку налога на прибыль экспортеров СПГ повысили с 20 до 34 процентов на 2023-2025 годы. Сборы выросли для компаний, которые до конца 2022 года осуществили экспорт хотя бы одной партии такого газа.

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Мария Грушко
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